كيف يتلقى الطلاب الذين لا يتمكنون من دخول منصة “مدرستي” حصصهم الدراسية؟ متحدثة “التعليم” تُجيب

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام إبتسام الشهري كيفية تلقي الطلاب الذين لا يتمكنون من دخول منصة “مدرستي” حصصهم الدراسية.
وأوضحت خلال حديثها اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا أن قناة “عين” ستكون الخيار البديل لهؤلاء الطلاب إلى جانب حضورهم للمدارس يوماً واحداً في كل أسبوع للمتابعة مع معلميهم.
وأشارت إلى أن كل مدرسة ستقوم بعملية التنسيق بخصوص حضور الطلاب بما يضمن عدم وجود ازدحام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.وفق “أخبار 24”.
وبينت أن حجم الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الدول التي أقرت عودة الطلاب إلى المدارس دفعتهم إلى اتخاذ قرار الدراسة عن بعد.
وشددت على أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة كافة المستجدات لقرار العودة للدراسة وكانت جاهزة لكل الاحتمالات، واتخذت قرار العودة عن بُعد من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.