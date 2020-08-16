بالفيديو.. “التعليم” تُوضح آلية توزيع الكتب الدراسية على الطلاب

كشفت متحدثة وزارة التعليم العام، إبتسام الشهري، عن آلية توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وطريقة التسليم التي وضعتها الوزارة.
وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، وذلك من خلال جداول زمنية سيتم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر.
وأوضحت أنه سيتم إرسال رسالة نصية على جوال ولي أمر الطالب لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتوفير أدلة استرشادية لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمعلمات والمشرفين، وذلك لمساعدتهم على فهم آلية سير العملية التعليمية عن بعد خلال الأسابيع المقبلة.
فيديو | #التعليم تبين آلية توزيع الكتب الدراسية وطريقة التسليم#الإخبارية pic.twitter.com/6gbkuatQDI
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 16, 2020