“الرياضة” تُعلن منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بسبب “كورونا”

إشارة إلى الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، وذلك بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
ووفقًا لبيان الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: “فقد تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم، عند ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية”.
بالتعاون مع سدايا..
منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بعد ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد عبر تطبيق (توكلنا ) pic.twitter.com/nIp33fx0pI
— وزارة الرياضة (@gsaksa) August 15, 2020
وفق “أخبار 24”.