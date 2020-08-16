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اخبار رياضية > “الرياضة” تُعلن منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بسبب “كورونا”
16/08/2020   5:53 م

“الرياضة” تُعلن منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بسبب “كورونا”

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إشارة إلى الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، وذلك بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

ووفقًا لبيان الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: “فقد تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم، عند ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية”.

وفق “أخبار 24”.

“الرياضة” تُعلن منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بسبب “كورونا”

اخبار رياضية
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