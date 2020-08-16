مدرب الاتفاق يستهدف سرعة تجهيز “يامبيري”

يستهدف المدير الفني لفريق الاتفاق خالد العطوي، سرعة تجهيز مدافع الفريق سيدريك يامبيري، لإلحاقه بتحضيرات مواجهة الفتح، المقررة الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت” الرياضية”، عن أن مدرب الاتفاق يضع يامبيري في اهتماماته لمواجهة الفتح لا سيّما بعد الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد أمس الأول.
وأوضحت، أن العطوي لا يزال ينتظر إكمال الجهاز الطبي جاهزية يامبيري خلال اليومين المقبلين.
وفي وقت سابق، لم يشارك اللاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد، بسبب آلام في الظهر هاجمته أثناء مشاركته أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ24 من الدوري.