تعرف على ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نتائج الجولة 25

اشتعل صراع السباق على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهاء منافسات الجولة الـ25، أمس السبت، حيث لا يتوقف النجوم عن هز شباك الخصوم لتحقيق الفوز لفرقهم وزيادة رصيدهم من الأهداف.
وبعد أن كان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، عبد الرزاق حمدالله، مُنفردًا بالصدارة، أصبح الآن نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، يُشاركه في المركز الأول برصيد 20 هدفًا لكل منهما.
وسجل حمدالله هدفًا في فوز فريقه على الوحدة بنتيجة 1-0، لكن غوميز سجل هدفين في الفوز الكبير على العدالة بنتيجة 4-0، في المقابل أهدر مهاجم الأهلي عمر السومة فرصة زيادة رصيده من الأهداف عندما أهدر ركلة جزاء في المباراة التي خسرها فريقه أمام الفيصلي. وفق “أخبار 24”.
وجاء جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين كالتالي:
1- عبد الرزاق حمد الله (النصر): 20 هدفًا
2- بافيتيمبي غوميز (الهلال) : 20 هدفًا
3- عمر السومة (الأهلي): 16 هدفًا
4- روماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد) 12 هدفًا
5- كارلوس إدواردو (الهلال): 12 هدفًا
6- يوسف نياكاتي (الوحدة): 12 هدفًا