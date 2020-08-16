تعرف على مدة غياب إدواردو عن الهلال بسبب إصابته أمام العدالة

كشفت مصادر صحفية، عن مدة غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام العدالة، أمس السبت، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر وفقًا لـ”دنيا الرياضة”، إن إدواردو يغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم، في مواجهة فريقه أمام العدالة، وهو ما اضطر مدرب الهلال رازفان لاستبداله عند الدقيقة 51 من المباراة.
وكان النادي أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللاعب سيخضع اليوم الأحد، لكشوفات خاصة في عيادة النادي للاطمئنان على إصابته، وتحديد مدة العلاج والبرنامج التأهيلي الذي يحتاجه للاعب قبل العودة للعب.