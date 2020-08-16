كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة خمسة مُخططات سكنية جديدة، وذلك ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها إلى 197 مخططًا توفر أكثر من 173 قطعة أرض.
وأوضح برنامج “سكني”، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لخمسة مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق توفر أكثر من 2000 قطع أرض، ثلاثة منها في منطقة الرياض، وهي مُخطط “عفيف 843″ في محافظة عفيف والذي يوفر 934 أرضا سكنية، و”مخطط 254″ في محافظة الحريق ويضّم 61 قطعة أرض، و”مخطط 411” في محافظة المجمعة والذي يوفر 52 قطعة أرض.
وكشف البرنامج عن مخططين آخرين، وهما “مخطط أم كداد” في محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية والذي يوفر 759 قطعة أرض، ومخطط “رغوة الجنوب” في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والذي يوفر 203 قطع أرض سكنية، مؤكدًا أن جميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونيًا.
وتتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” اختيار المخططات السكنية، وذلك من خلال الدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية”، ثم تحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين.
وفق “أخبار 24”.