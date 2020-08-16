عقب تصريحات روحاني.. الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم (الأحد)، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة، حيث سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات تمس السيادة الدولية.
جاء ذلك على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، والتي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.
واعتبرت الوزارة خطاب روحاني غير مقبول وتحريضياً ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، حيث نبّهت مذكرة الاستدعاء إلى مسؤولية إيران تجاه حماية البعثة الإماراتية في طهران. وفق “أخبار 24”.
وأكدت دولة الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية، والذي جاء عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.
وشدّدت على رفضها أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات، كما ترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية.