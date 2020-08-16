أعلنت وزارة التعليم أن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي يبدأ يوم الأحد المقبل تدريب قادة المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين على منصة “مدرستي”، من خلال المدربين المركزيين في إدارات التعليم.
وبينت أن التدريب يشتمل على تثقيف شاغلي الوظائف التعليمية معلوماتياً وتقنياً بمهارات استخدام التقنية في التعليم، وتحديد الأدوار المناطة بكل فئة، وتطبيق الأدوات في المنصة.
كما يتضمن تطبيق أفضل الممارسات التربوية باستخدام المصادر المعرفية والتقنيات الحديثة في عمليات التدريس، والتركيز على نشاط الطالب في التعليم الإلكتروني والمشاركة في بناء خبراته.
وفق “أخبار 24”.