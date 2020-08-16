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أخبار المناطق > يضيفون لها أدوية علاجية من الصيدليات.. الخضيري يفضح غش خلطات “شاي وقهوة النحافة”
16/08/2020   11:33 م

يضيفون لها أدوية علاجية من الصيدليات.. الخضيري يفضح غش خلطات “شاي وقهوة النحافة”

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حذّر الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من أدوية التنحيف مجهولة المصدر، وذلك بسبب ما تسببه من خلل فسيولوجي في الجسم، مؤكدًا أن معظمها ممنوع دوليًا.

وأوضح في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، أن معظم أدوية التنحيف تتسبب في أضرار بعيدة المدى، كما أنها لا تمنح مستخدميها النتائج المطلوبة.

وأشار إلى أن بعض القائمين على هذه الأدوية يتحايلون على المنع الذي تواجهه خلطاتهم، بإضافتها إلى المشروبات، ويسمونها “شاي” أو “قهوة النحافة”. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن معظم هذه الأدوية تسبب إسهالا شديدا لمستخدميها، وهو ما قد يؤدي إلى خلل فسيولوجي بالجسم، كما أوضح أن بعض هذه الأدوية تبين بعد التحاليل المخبرية أنه يتم تحضيرها من خلال إضافة أعشاب ومواد مجهولة إلى أدوية يتم شراؤها من الصيدليات، وهو ما يفسر عدم جدواها.

يضيفون لها أدوية علاجية من الصيدليات.. الخضيري يفضح غش خلطات “شاي وقهوة النحافة”

أخبار المناطق
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