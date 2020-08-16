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أخبار محلية > تمنع أي جهة من الحفر لمدة 5 سنوات.. أمانة الرياض تصدر تنظيمات جديدة لحفريات الطرق الشهر المقبل
16/08/2020   11:33 م

تمنع أي جهة من الحفر لمدة 5 سنوات.. أمانة الرياض تصدر تنظيمات جديدة لحفريات الطرق الشهر المقبل

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أعلنت أمانة الرياض أن تنظيمات جديدة ستصدر في شهر سبتمبر لحفريات الطرق داخل المدينة مُلزمة لكافة الجهات الخاصة والحكومية، وذلك بهدف تحسين جودة الطرقات وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة.

وقال أمين الرياض فيصل بن عياف أن التنظيم الجديد يمنع أي جهة من الحفر في أي شارع لمدة ٥ سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية.

وأوضح أن ذلك يأتي توحيدًا للجهود ومنعًا للهدر المالي وتعزيزًا للعمل التكاملي بين الجهات، متمنياً أن يكون للتنظيمات الصادرة دور إيجابي في تحسين البيئة العمرانية في الرياض. وفق “أخبار 24”.

تمنع أي جهة من الحفر لمدة 5 سنوات.. أمانة الرياض تصدر تنظيمات جديدة لحفريات الطرق الشهر المقبل

أخبار محلية
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