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أخبار محلية > “الصحة” تكشف أسباب استقرار أعداد حالات الإصابة بكورونا بعد عيد الأضحى
16/08/2020   11:35 م

“الصحة” تكشف أسباب استقرار أعداد حالات الإصابة بكورونا بعد عيد الأضحى

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كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أسباب استقرار أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد عيد الأضحى.

وأكد خلال لقاء مع الإخبارية، أن الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية وتقليل أعداد التجمعات، كان السبب في استقرار أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الأعياد عادة ما تشهد تجمعات عائلية.

وحذر جوخدار من الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد الانخفاض في أعداد الحالات الذي شهدته المملكة على مدى الشهر الماضي، وبالأخص قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى.

 

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تكشف أسباب استقرار أعداد حالات الإصابة بكورونا بعد عيد الأضحى

أخبار محلية
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