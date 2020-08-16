نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > معلم صفوف أولية يوجه سؤالاً للتعليم.. كيف يتم تعليم طلاب أولى ابتدائي عن بُعد؟
16/08/2020   11:36 م

معلم صفوف أولية يوجه سؤالاً للتعليم.. كيف يتم تعليم طلاب أولى ابتدائي عن بُعد؟

+ = -
2601

وجّه معلّم صفوف أولية سؤالاً لوزارة التعليم عن كيفية توصيل المعلومة للأطفال في هذه المرحلة، بعد اعتماد نظام التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد.

وقال المعلم بدر العبدان في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “الإخوان في وزارة التعليم أنا معلم صف أولى ابتدائي، وهنا يحتاج الطفل أن تعلمه كيف يمسك القلم وكيف يضعه على الورقة ويحركه وكيف يكتب على التنقيط ليستوعب حركة القلم وأشياء أخرى عملية هل فكرتم كيف يتم ذلك عن بُعد؟؟؟”.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس استئناف الدراسة للعام الجديد عن بعد في التعليم العام لمدة 7 أسابيع، وفيما يخص الجامعات تكون الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية. وفق “أخبار 24”.

معلم صفوف أولية يوجه سؤالاً للتعليم.. كيف يتم تعليم طلاب أولى ابتدائي عن بُعد؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107107.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.