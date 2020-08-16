معلم صفوف أولية يوجه سؤالاً للتعليم.. كيف يتم تعليم طلاب أولى ابتدائي عن بُعد؟

وجّه معلّم صفوف أولية سؤالاً لوزارة التعليم عن كيفية توصيل المعلومة للأطفال في هذه المرحلة، بعد اعتماد نظام التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد.
وقال المعلم بدر العبدان في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “الإخوان في وزارة التعليم أنا معلم صف أولى ابتدائي، وهنا يحتاج الطفل أن تعلمه كيف يمسك القلم وكيف يضعه على الورقة ويحركه وكيف يكتب على التنقيط ليستوعب حركة القلم وأشياء أخرى عملية هل فكرتم كيف يتم ذلك عن بُعد؟؟؟”.
وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس استئناف الدراسة للعام الجديد عن بعد في التعليم العام لمدة 7 أسابيع، وفيما يخص الجامعات تكون الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية. وفق “أخبار 24”.