مجلس التعاون: تهديدات إيران للإمارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على المنطقة

أكد مجلس التعاون الخليجي استنكاره لتهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، أن تهديدات طهران تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.
وطالب إيران بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.وفق “أخبار 24”.
وأكد وقوف المجلس مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقاً من مبدأ الدفاع المشترك، داعياً في الوقت نفسه إيران إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد.