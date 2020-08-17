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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين على مناطق المملكة
17/08/2020   6:58 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين على مناطق المملكة

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لحالة الطقس اليوم الإثنين، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من: “تبوك، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية والرياض تمتد إلى نجران”، كذلك في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن أعلى درجة حرارة تسجل في الأحساء والدمام وحفر الباطن 44 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 18 درجة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين على مناطق المملكة

أخبار محلية
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