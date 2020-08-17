تقني جازان يناقش الترتيبات التنظيمية للفصل التدريبي القادم

عقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان اليوم ، عبر الاتصال المرئي اجتماعها الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1442 هـ ، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان ، وبمشاركة أعضاء اللجنة من قادة المنشآت التدريبية ومديري الأقسام الإدارية.
وأوضح المهندس رضوان أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة آخر المستجدات حيال الترتيبات التنظيمية و”البروتوكولات” للفصل التدريبي القادم ، من أجل توفير بيئة عمل وتدريب آمنة وتفعيل إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني ، والمتدربين والمتدربات للتدريب في الفصل التدريبي الأول .
وبين أن اللجنة الرئيسة تهدف للإشراف ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الاحترازية في المنشآت التدريبية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى المنطقة حول مستجدات الأزمات والطوارئ وإعداد التقارير التنفيذية ، والدورية عن الأزمة وتقديم الدعم والمساندة للمنشآت التدريبية حول إدارة الأزمة وتحقيق المتطلبات الصحية والتدريبية ، ومتابعة الترتيبات التنظيمية لعودة التدريب في الفصل القادم ، مشيراً إلى أن الاجتماع أكد على تسخير جميع الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ، منوهاً بالدعم اللا محدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والمتابعة اليومية من سموه لمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.