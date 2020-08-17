نجل طلال مداح يوضح سبب رفعه شكوى بوقف بث أعمال والده في العالم

كشف نجل الفنان الراحل طلال مداح، عن سبب رفعه شكوى لإيقاف بث أعمال والده في العالم كله.
وأوضح عبدالله مداح، أن قراره بوقف بث أعمال والده جاء بعد تلقيه إنذارين خلال شهرين من “يوتيوب” بإغلاق قناة “طلال TV“؛ بسبب شكوى من شركة “مزيكا”.
وبّين وفقاً لـ”العربية نت”، أنه فضل عدم انتظار وصول إنذار ثالث لإغلاق القناة وأغلقها بنفسه، خاصةً وأن القناة لا تدر له دخلاً مادياً.
ونوه إلى أنه كان يرغب من أي جهة ترى أن لديها حقوقاً بأي فيديو على القناة بأن تقوم بمراسلته قبل التقدم بشكوى إلى “يوتيوب”.
وشدد على أنه يحق له وقف الأعمال الخاصة بوالده في أي مكان تبث منه سواء داخل المملكة أو خارجها، وفي يوتيوب أو أي مواقع أخرى، مشيراً إلى أنه قد يفتتح القناة مجدداً بعد سنتين أو ثلاثة.