شاهد.. تجربة ميدانية لـ “التجارة” لقياس مدى قبول المواطنين بالمشاركة في “التستر”.. وهكذا كانت النتيجة

أجرى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة، تجربة اجتماعية لقياس مدى قبول المواطنين الاشتراك في جرائم التستر التجاري مقابل الحصول على مبالغ مالية شهرية.
واستقطبت فرق البرنامج في التجربة التي وثّقتها بمقطع فيديو، بعض المواطنين خلال تواجدهم بجولات تسوق، من خلال شركة وهمية تطلب منهم استخدام هوياتهم مقابل عوائد مادية.
وعرضت الشركة الوهمية على المواطنين تقديم 5 آلاف ريال شهرياً لهم، مقابل أخذ بطاقات هوياتهم لتسجيل محلات تجارية بأنشطة متعددة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح البرنامج، أنه مع نهاية تجربتها الاجتماعية اتضح أنه من بين 10 أشخاص وافق ثلاثة منهم على العرض، محذرة المواطنين من أن التستر التجاري مغامرة غير محسوبة كما أنه يعد خيانة للوطن.
ممكن تبيع توقيعك مقابل مبلغ مالي؟#التستر_التجاري #ينتهي_بكم pic.twitter.com/1ib5qrFBoX
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 16, 2020