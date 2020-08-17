تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رسالة مؤثرة لطبيب شاب كتبها قبل أيام من وفاته بفيروس “كورونا” المُستجد.
وأبدى الطبيب أحمد ماضي الذي كان يشغل مدير مستشفى العزل الصحي في العجمي بمدينة الإسكندرية، خوفه على مصير أطفاله من بعد وفاته.
وبدا الطبيب ماضي في رسالته، متيقناً من وفاته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية على مدار أسبوعين، قائلًا عن مرضه: “بداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين”.
وأضاف: “أستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح، منذ أيام ودعت زميلاً لي كان يرقد على بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب إليه الآن، لست والله خائفاً الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة”.
وحول أطفاله، اختتم ماضي رسالته: “وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم، أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم”.
وكان أهالي قرية أبو غنيمة بمحافظة كفر الشيخ المصرية، قد شيعوا أمس (الأحد)، جـثمان الطبيب ماضي إلى مثواه الأخير.
وفق “أخبار 24”,