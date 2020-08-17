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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: المملكة تجاوزت مرحلة الخطر من “كورونا”.. وأتوقع بدء استخدام لقاح خلال شهور
17/08/2020   7:04 ص

بالفيديو.. استشاري: المملكة تجاوزت مرحلة الخطر من “كورونا”.. وأتوقع بدء استخدام لقاح خلال شهور

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يرى استشاري أمراض معدية، أن المملكة تجاوزت من الناحية العلمية مرحلة الخطر من فيروس “كورونا” المُستجد.  

وقال استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، أن تجاوز مرحلة الخطر يعود لعدة أسباب، أبرزها هو أن نسبة التعافي المُسجلة بالمملكة والتي تُعد من أفضل النسب عالمياً.  

وتوقع الحقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، التوصل إلى لقاح فعال وبدء استخدامه خلال شهور قليلة، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري 2020، لافتاً إلى أن الجائحة لا زالت موجودة بالعالم لكن تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. استشاري: المملكة تجاوزت مرحلة الخطر من “كورونا”.. وأتوقع بدء استخدام لقاح خلال شهور

أخبار محلية
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