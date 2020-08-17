أشرف عددٌ من قادة المدارس بإدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ميدانيًا، على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب في منازلهم، مساء أمس (الأحد).
وأبانت إدارة تعليم الأفلاج أن هذه المبادرة تأتي لتحفيز الطلاب على أهمية البداية الجادة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.
وكانت مدارس الأفلاج قد بدأت الأحد، تسلُّم المقررات التعليمية من المستودعات المركزية بالإدارة، حيث وضعت خلالها مدارس المحافظة خطة عمل لتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفق “أخبار 24”.