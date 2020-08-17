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أخبار محلية > “الحصيني”: ارتفاع قليل في درجات الحرارة على مناطق المملكة.. ويُنصح بالسفر لهذه الأماكن
17/08/2020   1:54 م

“الحصيني”: ارتفاع قليل في درجات الحرارة على مناطق المملكة.. ويُنصح بالسفر لهذه الأماكن

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ اليوم (الأثنين) ارتفاع قليل في درجة الحرارة، على أن يتراوح هذا الارتفاع من “2” °C إلى “3” °C على مناطق المملكة.

ونصح الحصيني مَن لديه رغبة في السفر للجنوب أو يرغب في الاستمتاع بالأجواء الضبابية والأمطار بالسفر إلى منطقتي عسير وجازان، وتحديداً إلى المرتفعات خلال الأيام المقبلة.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة اليوم وليلة الثلاثاء على أجزاء من جازان وعسير وغرب نجران وجنوب الشرقية، وأن تنشط رياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: ارتفاع قليل في درجات الحرارة على مناطق المملكة.. ويُنصح بالسفر لهذه الأماكن

أخبار محلية
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