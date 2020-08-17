“الموارد البشرية”: هذه المنشآت يشملها برنامج حماية الأجور في مرحلته الـ 16

نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء الأحد، بأن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشرة التي بدأت منذ أول الشهر الحالي يشمل المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها ما بين 5 و10 عمال.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام المنشآت بضوابط البرنامج، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تلافيًا للوقوع في المخالفات.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ويمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال زيارة منصة “مُدد” عبر الرابط: https://mudad.com.sa/ .وفق “أخبار 24”.