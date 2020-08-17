مواطن يتهم طبيبة بمستشفى خاص بترك فوطة في بطن زوجته بعد عملية قيصرية

طالب مواطن، الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها ضد مستشفى خاص، بسبب الإهمال الطبي، ونسيان فوطة في بطن زوجته لمدة 10 أيام من إجرائها عملية ولادة قيصيرية.
ولفت فايز صادق الضبياني، إلى أن زوجته تأخرت في غرفة العمليات أثناء الولادة، وعند سؤال الطبيبة عن سبب تأخر العملية، تعللت بتعطل المصعد، مؤكدًا أنه لاحظ سوء حالة زوجته وانتفاخ بطنها وارتفاع درجة حرارتها لنحو (40) درجة وعدم استطاعتها الكلام، وبسؤال الطبيبة قالت إن زوجته تحتاج للبقاء تحت الملاحظة 7 ساعات.
وأضاف وفقًا لـ”المدينة”، أن زوجته ظلت في المستشفى 9 أيام، وبعد يومين من خروجها من المستشفى ساءت حالتها، ولم تستطع النوم أو دخول الحمام، الأمر الذي دفعه لفحص زوجته في مستشفى آخر، ليكتشف في النهاية أن الطبيبة التي أجرت العملية لزوجته تركت قطعة قماش مقاس (40×40) سم في بطنها.
ونوه بأنه توجه بعد ذلك إلى المستشفى الذي أجرت زوجته فيه العملية، إلا أن المدير حاول مساومته، وعرض عليه استخراج الفوطة ورد مبلغ العملية، وأي مبلغ آخر للتنازل عن الشكوى إلا أنه رفض ذلك.
وأضاف أنه توجه إلى مستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة لاستخراج الفوطة من جسد زوجته التي ترقد حاليا في غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت، فيما أكدت مديرية الشؤون الصحية أن التحقيقات لا تزال مستمرة في الواقعة.