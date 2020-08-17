متحدث “الطيران المدني”: رخصنا لآلاف من طائرات “الدرون”.. وهذه عقوبة تشغيلها بدون ترخيص

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، إن الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح طائرات “الدرون” المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية.
وأكد “الروساء” قرب إصدار تحديث شامل للوائح التنفيذية التي تنظم آلية تشغيل وتسجيل طائرات “الدرون”، مشيراً وفقاً لـ “عكاظ” إلى أنها تستخدم حالياً في الأنشطة الترفيهية، والاستخدامات التجارية كالرفع المساحي والتصوير الجوي والفحص الصناعي والزراعي وغير ذلك من المجالات.
وأبان أن عدم تقيد المشغل بتعليمات التسجيل، والتشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة؛ يعرضه للمساءلة القانونية من الهيئة العامة للطيران المدني، مبيناً أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في السياق ذاته، كشف الروساء، عن أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على إيجاد الآلية المناسبة لتنظيم استيراد وبيع طائرات الدرون في المملكة.