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أخبار محلية > بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال.. بنك التنمية يطلق منتج “أفق” لتمويل المنشآت الصغيرة
17/08/2020   2:03 م

بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال.. بنك التنمية يطلق منتج “أفق” لتمويل المنشآت الصغيرة

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أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج “أفق” لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال.

وأبان البنك أن إطلاق منتج “أفق” يأتي انطلاقًا من توجهه بدعم المنشآت الصغيرة، بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، وذلك ضمن دوره المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين.

وأكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الزهراني أن البنك خلال 12 عاماً قام بتمويل أكثر من 25 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت الـ6 مليارات ريال.

بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال.. بنك التنمية يطلق منتج “أفق” لتمويل المنشآت الصغيرة

أخبار محلية
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