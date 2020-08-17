تعرف على برنامج "المسعف الإلكتروني" الذي دشنه أمير الرياض اليوم

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، نظام “المسعف الإلكتروني”، التابع للهلال الأحمر بالرياض، والذي يستهدف تقليل زمن الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات.
جاء ذلك في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الإثنين)، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم، ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي.
وأوضح القاسم أن البرنامج يعد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.
وأبان أن البرنامج يتيح اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، حيث يعد ضمن مبادرات برامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.