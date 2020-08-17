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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: الخميس المقبل أول “سهيل”.. وهذه أبرز علاماته
17/08/2020   8:08 م

بالفيديو.. “الزعاق”: الخميس المقبل أول “سهيل”.. وهذه أبرز علاماته

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن موسم سهيل سيبدأ يوم الخميس المقبل، موضحاً أبرز العلامات الدالة على دخوله.

وذكر أن الأجواء الباردة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة من أبرز علاماته، متوقعاً نشاط رياح جنوبية مُلطفة للأجواء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، أن النباتات تشعر بقرب موسم سهيل قبل البشر وتظهر علامة ذلك في خضرتها، لافتا إلى أن الرياح الجنوبية الرطبة التي تأتي بالتزامن مع هذا الموسم تساعد على اخضرار النباتات وخاصة الأشجار البرية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الزعاق”: الخميس المقبل أول “سهيل”.. وهذه أبرز علاماته

أخبار محلية
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