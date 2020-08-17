نفذت الفرق الرقابية التابعة لعدد من البلديات الفرعية ‏بأمانة ‏العاصمة المقدسة، عدة جولات على ‏الأسواق والمنشآت ‏التجارية، للتأكد من تنفيذ البروتوكولات ‏الوقائية و الصحية.‏

وأسفرت جولات بلدية الغزة عن غلق مطعم شهير لبيع ‏الكباب لوجود مخالفات صحية، ومصادرة مواد غذائية مجهولة ‏المصدر، وضبط لحوم معاد تجميدها، وشحوم مجهولة المصدر، ‏مع تدني مستوى النظافة.‏

وأشار تقرير الفرق الرقابية إلى إتلاف ‎ 55‎كغم لحوم غير صالحة ‏للاستهلاك الآدمي، و‎ 84‎‏ كغم مواد أولية، ‎و15 ‏ كغم خضروات فاسدة.

وواصلت سلطات بلدية الشوقية الفرعية جوالاتها الرقابية على ‏مباسط بيع الخضروات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية ، ‏إذ تم مصادرة وإتلاف 146 كغم خضروات وفواكه فاسدة لسوء ‏التخزين. ‏

ونفذت فرق بلدية العزيزية بالتعاون مع إدارة النظافة 25 جولة ‏ميدانية ، تم من خلالها رفع 2 طن مخلفات بناء، و 32 سيارة ‏خربة وهياكل تالفة، بجانب إغلاق 5 منشآت تجارية بسب عدم ‏تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فيروس ‏كورونا.‏

غلق مطعم شهير للكباب بمكةغلق مطعم شهير للكباب بمكةغلق مطعم شهير للكباب بمكةغلق مطعم شهير للكباب بمكة

وفق “أخبار 24”.