نفذت الفرق الرقابية التابعة لعدد من البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، عدة جولات على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من تنفيذ البروتوكولات الوقائية و الصحية.
وأسفرت جولات بلدية الغزة عن غلق مطعم شهير لبيع الكباب لوجود مخالفات صحية، ومصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر، وضبط لحوم معاد تجميدها، وشحوم مجهولة المصدر، مع تدني مستوى النظافة.
وأشار تقرير الفرق الرقابية إلى إتلاف 55كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 84 كغم مواد أولية، و15 كغم خضروات فاسدة.
وواصلت سلطات بلدية الشوقية الفرعية جوالاتها الرقابية على مباسط بيع الخضروات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية ، إذ تم مصادرة وإتلاف 146 كغم خضروات وفواكه فاسدة لسوء التخزين.
ونفذت فرق بلدية العزيزية بالتعاون مع إدارة النظافة 25 جولة ميدانية ، تم من خلالها رفع 2 طن مخلفات بناء، و 32 سيارة خربة وهياكل تالفة، بجانب إغلاق 5 منشآت تجارية بسب عدم تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.
وفق “أخبار 24”.