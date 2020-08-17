تعرف على السلع الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال يوليو الماضي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يوليو 2020 مقارنةً بشهر يونيو الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال يوليو.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية).
ويعد التقرير رصدًا لأسعار السلع والخدمات خلال الشهر الأول من رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والذي بدأ تطبيقه في 1 يوليو 2020، لحماية اقتصاد المملكة وتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وجاء كلٌ من (فاصوليا خضراء، لبن طازج محلي (الصافي)، فول مدمس (حدائق كاليفورنيا)، سكر ناعم (الأسرة)، خس محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (عنب محلي، ثوم صيني، حبحب (بطيخ) محلي،هيل هندي، عنب لبناني) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية فسجل (دواء غسيل (مبيض ملابس) كلوركس) النسبة الأعلى ارتفاعًا.
وبالنسبة للخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (شقة مفروشة)، والأكثر انخفاضاً هي (نفقات الحفلات والأفراح).
أما العناصر الأكثر ارتفاعًا في الأعلاف والحيوانات الحية، فكانت (المكعبات، الشعير المستورد، البرسيم، غنم نعيمي، غنم حري).
كما أشار التقرير إلى أن من بين السلع الإنشائية كان كل من (حديد تسليح 8 مم وطني، حديد تسليح 10 مم وطني، بلوك أسود مقاس 20 سم، جبس وطني، بلوك أسود مقاس 15) الأكثر ارتفاعًأ.
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020
السلع والخدمات الأكثر انخفاضاً خلال يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو2020
وفق “أخبار 24”.