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17/08/2020   8:11 م

مؤسسة صحية أمريكية: المتعافون من كورونا معرضون للعدوى ثانية.. وإخضاعهم للحجر الصحي يتم في هذه الحالة

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أكدت توجيهات حديثة صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن المتعافين من فيروس كورونا الجديد تتوافر لديهم مناعة ضد الفيروس، إلا أن ذلك يكون لفترة محدودة.

وأضافت ، وفقا لموقع “روسيا اليوم”، أن المتعافين لا يحتاجون لإجراء اختبار الفحص الخاص بالكشف عن الفيروس أو إخضاعهم للحجر الصحي قبل 3 أشهر.

ولفتت إلى أن المتعافين قد يخضعون للحجر الصحي قبل هذا الموعد في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس مرة أخرى عليهم، فيما أكدت دراسة صينية نُشرت في يونيو الماضي أن مستويات الأجسام المضادة الموجودة لدى المتعافين تنخفض في غضون شهرين أو 3 أشهر، ولا يزال العلماء في جميع أنحاء العالم يحاولون معرفة مدى حماية الأجسام المضادة التي يطورها الشخص لمكافحة فيروس كورونا.

مؤسسة صحية أمريكية: المتعافون من كورونا معرضون للعدوى ثانية.. وإخضاعهم للحجر الصحي يتم في هذه الحالة

طب وتداوي
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