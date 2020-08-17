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أخبار محلية > يوفّر 90 مليون ريال.. ملاك المدارس الأهلية في تبوك يخفضون رسوم الفصل الأول 50%
17/08/2020   8:12 م

يوفّر 90 مليون ريال.. ملاك المدارس الأهلية في تبوك يخفضون رسوم الفصل الأول 50%

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قرر ملاك المدارس الأهلية التابعة لمنطقة تبوك، اليوم (الإثنين)، خفض رسوم الفصل الدراسي الأول بنسبة 50%.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقده مكتب التعليم الأهلي في إدارة تعليم المنطقة مع ملاك المدارس الأهلية والعالمية ومدارس رياض الأطفال الأهلية.

وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، كما ستوفّر ما يقارب 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.

يشار أن وزارة التعليم قررت تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس بداية الفصل الدراسي الأول، مع استمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة 7 أسابيع. وفق “أخبار 24”.

يوفّر 90 مليون ريال.. ملاك المدارس الأهلية في تبوك يخفضون رسوم الفصل الأول 50%

أخبار محلية
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