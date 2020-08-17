بعد الإعلان الرسمي عنهما.. استشاري أمراض معدية يكشف مدى فاعلية لقاحي روسيا والصين ضد كورونا

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال أن اللقاحين الروسي والصين المضادين لفيروس كورونا المستجد حصلا على رخصة الاستعمال، وذلك بعد اجتيازهما الاختبارات المقررة عالميًا.
وأوضح، خلال حديث لقناة الإخبارية، أن اللقاح الصيني استطاع اجتياز المراحل الثلاث للاختبارات، فيما يُنتظر أن يخوض اللقاح الروسي المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات، مشيرًا إلى أن كليهما حقق نتائج جيدة، حيث تتجاوز فاعليتهما 90%.
وأشار غزال إلى أن كلا اللقاحين لم ينتج عنه أعراض جانبية مقلقة، وهو ما يعني أنهما باتا قريبين من التداول العالمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وكان لقاح صيني مضاد لكورونا قد حصل اليوم الإثنين على براءة اختراع، وذلك بعد اجتيازه مراحل الاختبار الثلاث على مدى الأشهر الماضية.
فيديو | لقاحان ضد #كورونا حصلا على رخصة الاستعمال بفاعلية تتجاوز 90% وأعراض جانبية قليلة #الإخبارية pic.twitter.com/ONxZ2YnWSJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2020