نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد الإعلان الرسمي عنهما.. استشاري أمراض معدية يكشف مدى فاعلية لقاحي روسيا والصين ضد كورونا
17/08/2020   8:13 م

بعد الإعلان الرسمي عنهما.. استشاري أمراض معدية يكشف مدى فاعلية لقاحي روسيا والصين ضد كورونا

+ = -
1080

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال أن اللقاحين الروسي والصين المضادين لفيروس كورونا المستجد حصلا على رخصة الاستعمال، وذلك بعد اجتيازهما الاختبارات المقررة عالميًا.

وأوضح، خلال حديث لقناة الإخبارية، أن اللقاح الصيني استطاع اجتياز المراحل الثلاث للاختبارات، فيما يُنتظر أن يخوض اللقاح الروسي المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات، مشيرًا إلى أن كليهما حقق نتائج جيدة، حيث تتجاوز فاعليتهما 90%.

وأشار غزال إلى أن كلا اللقاحين لم ينتج عنه أعراض جانبية مقلقة، وهو ما يعني أنهما باتا قريبين من التداول العالمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وكان لقاح صيني مضاد لكورونا قد حصل اليوم الإثنين على براءة اختراع، وذلك بعد اجتيازه مراحل الاختبار الثلاث على مدى الأشهر الماضية.

بعد الإعلان الرسمي عنهما.. استشاري أمراض معدية يكشف مدى فاعلية لقاحي روسيا والصين ضد كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107219.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.