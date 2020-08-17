سلَمت سفارة المملكة لدى بريطانيا، اليوم الإثنين، الدفعة الثانية من هدية الرياض لحكومة لندن من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتسلم مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الدفعة الجديدة من هدية المملكة، والتي تحتوي على مستلزمات الوقاية الشخصية، والتي تُعد من أهم عناصر الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.
وتأتي الهدية في إطار الدور الإنساني الذي تلعبه المملكة تجاه الدول الصديقة، بالأخص في الظروف الصعبة التي تجتاح العالم خلال الوقت الحالي.
وفق “أخبار 24”.