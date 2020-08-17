دراسة حديثة: فيروس كورونا قد ينتقل عبر الهواء لمسافة 5 ‏أمتار

أظهرت دراسة علمية حديثة أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء لمسافة تصل إلى 5 أمتار، إذ تم اكتشاف قطرات اللعاب المعدية في الهواء على بعد 4.8 متر من المرضى في مستشفى جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة.
ويقول الدكتور لينسي مار، خبير الفيروسات المحمولة جوا بجامعة فرجيني، وفقًا لـ”ديلي ستار”، ” إن تداعيات الصحة للحد من انتشار كوفيد-19 تركز على التباعد الاجتماعي، وارتداء أغطية الوجوه أثناء الاقتراب من الآخرين وغسل الأيدي.
وأضاف: النتائج دليل دامغ لا لبس فيه على وجود فيروس معدٍ في الهباء الجوي.
وترى مهندسة البيئة في جامعة كولورادو، شيلي ميلر، إنه من غير الواضح ما إذا كانت القطرات مركزة بدرجة كافية لإصابة أي شخص على تلك المسافة. وفق “أخبار 24”.
وتابعت: “من الصعب جدا أخذ عينات من المواد البيولوجية من الهواء وجعلها قابلة للحياة.. علينا أن نكون أذكياء في أخذ عينات من المواد البيولوجية بحيث تكون أكثر شبها بكيفية استنشاقها.”