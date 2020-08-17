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17/08/2020   11:56 م

دراسة حديثة: فيروس كورونا قد ينتقل عبر الهواء لمسافة 5 ‏أمتار

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أظهرت دراسة علمية حديثة أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل ‏عبر الهواء لمسافة تصل إلى 5 أمتار، إذ تم اكتشاف قطرات ‏اللعاب المعدية في الهواء على بعد 4.8 متر من المرضى في ‏مستشفى جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة‎.‎

ويقول الدكتور لينسي مار، خبير الفيروسات المحمولة جوا ‏بجامعة فرجيني، وفقًا لـ”ديلي ستار”، ” إن تداعيات الصحة للحد ‏من انتشار كوفيد-19 تركز على التباعد الاجتماعي، وارتداء ‏أغطية الوجوه أثناء الاقتراب من الآخرين وغسل الأيدي.

وأضاف: النتائج دليل دامغ لا لبس فيه على وجود فيروس معدٍ ‏في الهباء الجوي‎.‎

وترى مهندسة البيئة في جامعة كولورادو، شيلي ميلر، إنه من ‏غير الواضح ما إذا كانت القطرات مركزة بدرجة كافية لإصابة ‏أي شخص على تلك المسافة‎. وفق “أخبار 24”.‎

وتابعت: “من الصعب جدا أخذ عينات من المواد البيولوجية من ‏الهواء وجعلها قابلة للحياة.. علينا أن نكون أذكياء في أخذ عينات ‏من المواد البيولوجية بحيث تكون أكثر شبها بكيفية استنشاقها‎.”‎

دراسة حديثة: فيروس كورونا قد ينتقل عبر الهواء لمسافة 5 ‏أمتار

طب وتداوي
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