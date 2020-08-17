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أخبار محلية > يمنح المستشفيات معلومات عن المريض قبل وصوله.. كيف يفيد نظام المسعف الإلكتروني المنشآت الطبية؟
17/08/2020   11:58 م

يمنح المستشفيات معلومات عن المريض قبل وصوله.. كيف يفيد نظام المسعف الإلكتروني المنشآت الطبية؟

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يوفر نظام “المسعف الإلكتروني” العديد من الخدمات التي تهدف لتقليل زمن الاستجابة والتعامل مع البلاغات الواردة للمنشآت الصحية.

وأوضح استشاري طب الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور فيصل المزروع، أن النظام الجديد سوف يساعد المنشآت الصحية بإرسال معلومات عن الحالة التي سوف يتم التعامل معها.

وأكد أن المعلومات الواردة من النظام عن الحالات هي التي ستحدد شكل الاستعدادات الطبية اللازمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وبالتالي يتم تقليل زمن الاستعداد للتعامل مع الحالة. وفق “أخبار 24”.

وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر قد دشن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، نظام المسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر بالرياض، وذلك بغرض تطوير خدمات الإسعاف في العاصمة.

يمنح المستشفيات معلومات عن المريض قبل وصوله.. كيف يفيد نظام المسعف الإلكتروني المنشآت الطبية؟

أخبار محلية
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