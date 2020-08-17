يمنح المستشفيات معلومات عن المريض قبل وصوله.. كيف يفيد نظام المسعف الإلكتروني المنشآت الطبية؟

يوفر نظام “المسعف الإلكتروني” العديد من الخدمات التي تهدف لتقليل زمن الاستجابة والتعامل مع البلاغات الواردة للمنشآت الصحية.
وأوضح استشاري طب الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور فيصل المزروع، أن النظام الجديد سوف يساعد المنشآت الصحية بإرسال معلومات عن الحالة التي سوف يتم التعامل معها.
وأكد أن المعلومات الواردة من النظام عن الحالات هي التي ستحدد شكل الاستعدادات الطبية اللازمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وبالتالي يتم تقليل زمن الاستعداد للتعامل مع الحالة. وفق “أخبار 24”.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر قد دشن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، نظام المسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر بالرياض، وذلك بغرض تطوير خدمات الإسعاف في العاصمة.
كيف تستفيد المنشآت الطبية من نظام #المسعف_الإلكتروني؟ @Cluster1_Riyadh pic.twitter.com/PQbblbEqFt
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) August 17, 2020