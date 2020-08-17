العثور على أقدم المصائد الحجرية للحيوانات شمال المملكة

قالت هيئة التراث إن فريقاً علمياً من الهيئة ومعهد ماكس بلانك الألماني وجامعة أكسفورد وجامعة الملك سعود عثر على منشآت حجرية في صحراء النفود شمال المملكة، عبارة عن مصائد حجرية للحيوانات.
وأوضحت أن المصائد يعود تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام، وجرى تحديد 104 منشآت حجرية حول التخوم الجنوبية من صحراء النفود، وهي مشيّدة على تلال أو نباوات، لكن أغلبها شُيد حول البحيرات القديمة أو المستنقعات، فيما شُيدت بعض المستطيلات في السهول وحول شطآن البحيرات.
وأضافت أن الفريق عثر في الموقع على عدد من المواد الثقافية منها: فأسان، وشظايا من الكوارتز، ومجرشة من الحجر الرملي، وأعداد متنوعة من عظام الحيوانات المرتبطة بالمصائد. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن هذه الاكتشافات تُعدّ كنزا تاريخيا عن الجزيرة العربية في فترة ما قبل التاريخ، والتي شهدت تطورا حضاريا قبل حوالي 5000 سنة قبل الميلاد.