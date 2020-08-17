روت كوادر طبية قصصًا إنسانية عن حياتهم على مدى الأشهر الخمسة الماضية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء عملهم.
وقالت الممرضة فاطمة الغيث، في مقابلة مع “العربية”، إنها عاشت في قلق كبير خلال تلك الفترة، ما دفعها للجوء إلى طبيب نفسي للتخلص من هذه المخاوف.
وأكدت أنها شعرت بصعوبات في التأقلم مع مستجدات عملها، مشيرة إلى أنها وجدت الدعم النفسي اللازم من عائلتها خلال فترة العزل.
من جانبه، أكد الكادر الطبي مهدي المزيدي، الذي أصيب بفيروس كورونا في بداية الجائحة، أنه كان يشعر بالقلق من انتقال الفيروس لعائلته، وهو الأمر الذي دفعه للبقاء في العزل الصحي لأسابيع طويلة دون رؤية أفراد أسرته، وهو ما مثّل مزيدا من الضغوط عليه. وفق “أخبار 24”.
ورأى الاستشاري حسين عامر أن الجائحة تطلبت جهدا كبيرا من كوادر القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي كان الخروج بأقل خسائر ممكنة من الجائحة.
#نشرة_الرابعة | #العربية ترصد قصصا إنسانية لكوادر الصحة السعودية في مواجهة كورونا
@H_alsufayan pic.twitter.com/f4ScI4SXAH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 17, 2020