استحدثت أنشطة جديدة للتجارة التقليدية.. قصة سعودية اقتحمت مجال بيع الخضراوات والفاكهة بطريقة مبتكرة

استحدثت التاجرة ريم الناصر العديد من المميزات والخدمات الجديدة في محلها لبيع الخضراوات والفاكهة بالرياض، لتكون بذلك أول سعودية تقتحم هذا المجال بطريقة مبتكرة.
وأوضحت الناصر، الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، لقناة الإخبارية، أنها بدأت مشروعها التجاري في عام 2018، وكان الهدف الرئيسي منه تقطيع وتنظيف الخضراوات والفاكهة، مشيرة إلى أنها واجهت بعض المعوقات، تتمثل في تقبل الجمهور لهذا النشاط الجديد.
وأضافت أنه بعد بدء المشروع بثلاثة أشهر، تقدمت بطلب للجهات ذات الاختصاص للحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أنه منذ ذلك الوقت تم اعتماد نشاطها كأحد الخيارات المتاحة للترخيص، على حد ذكرها. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنها أضافت بعض الأنشطة الجديدة مثل صناعة المخللات والمربى وغيرها، وذلك من خلال الخضراوات والفاكهة الطبيعية، دون إضافة أي مواد حافظة، مؤكدة أن الإضافة المستمرة لأنشطتها التجارية ترتبط دومًا باحتياجات الجمهور.
فيديو | شهادة ماجستير في إدارة أعمال تقود ريم الناصر إلى أن تكون أول سعودية تقتحم مجال بيع الخضروات بطريقة مبتكرة بـ #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/0jQVr3G5U7
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 17, 2020