نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استحدثت أنشطة جديدة للتجارة التقليدية.. قصة سعودية اقتحمت مجال بيع الخضراوات والفاكهة بطريقة مبتكرة
18/08/2020   12:00 ص

استحدثت أنشطة جديدة للتجارة التقليدية.. قصة سعودية اقتحمت مجال بيع الخضراوات والفاكهة بطريقة مبتكرة

+ = -
794

استحدثت التاجرة ريم الناصر العديد من المميزات والخدمات الجديدة في محلها لبيع الخضراوات والفاكهة بالرياض، لتكون بذلك أول سعودية تقتحم هذا المجال بطريقة مبتكرة.

وأوضحت الناصر، الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، لقناة الإخبارية، أنها بدأت مشروعها التجاري في عام 2018، وكان الهدف الرئيسي منه تقطيع وتنظيف الخضراوات والفاكهة، مشيرة إلى أنها واجهت بعض المعوقات، تتمثل في تقبل الجمهور لهذا النشاط الجديد.

وأضافت أنه بعد بدء المشروع بثلاثة أشهر، تقدمت بطلب للجهات ذات الاختصاص للحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أنه منذ ذلك الوقت تم اعتماد نشاطها كأحد الخيارات المتاحة للترخيص، على حد ذكرها. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنها أضافت بعض الأنشطة الجديدة مثل صناعة المخللات والمربى وغيرها، وذلك من خلال الخضراوات والفاكهة الطبيعية، دون إضافة أي مواد حافظة، مؤكدة أن الإضافة المستمرة لأنشطتها التجارية ترتبط دومًا باحتياجات الجمهور.

استحدثت أنشطة جديدة للتجارة التقليدية.. قصة سعودية اقتحمت مجال بيع الخضراوات والفاكهة بطريقة مبتكرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107251.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.