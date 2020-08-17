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اخبار رياضية > “الهريفي” يرد على تصريحات المدرب السابق للنصر
18/08/2020   12:03 ص

“الهريفي” يرد على تصريحات المدرب السابق للنصر

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رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي على مقطع فيديو للإعلامي تركي العجمة خلال برنامج كورة المذاع على روتانا خليجية، يتحدث عن تصريحات مدرب الوحدة “كارينيو، والذي ذكر خلاله بأن الحكام يساعدون النصر.

وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي على تويتر: “المصيبة كارينيو صدق نفسه ونسى أنه كان مغمور وغير معروف في السابق وكان (سواق غشيم) كلمة للتاريخ”.

وأضاف: “جعل منه النصر أسطورة وعظيم وبعده أصبح عاطل ثم مطرود من قطر كم من سواق، وخد، وضب أشهرهم النصر وفي الأخير هذا جزاء من رفعهم وطبل لهم ، ويا ليت على شيء يسوي طرد والإلغاء صحيحين”. وفق “أخبار 24”.

“الهريفي” يرد على تصريحات المدرب السابق للنصر

اخبار رياضية
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