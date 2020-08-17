نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “جستنيه” يفسر سبب إهانة نجم “الاتحاد” لـ”مبولحي”
18/08/2020   12:03 ص

“جستنيه” يفسر سبب إهانة نجم “الاتحاد” لـ”مبولحي”

+ = -
989

أوضح الإعلامي الرياضي الرياضي عدنان جستنيه سبب تعرض حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، للإهانة من لاعبي الاتحاد، بعد مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “جستنيه” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين: “لو تعرضت للشتيمة بما يمس أقرب الناس إلى قلبك، ألن تقوم بنفس ما قام به حارس الاتفاق؟”.

وتابع “جستنيه”: “لكل فعل رد فعل، فإن افترضنا مصداقية الحارس فلا بد من أنه كان البادئ بارتكاب خطأ ما، دفع لاعبي الاتحاد للرد بالمثل أو بأي شكل آخر”، موضحًا: “ثم السؤال هنا لماذا تأخرت ردة فعل حارس الاتفاق؟”. وفق “أخبار 24”.

وكان رايس “مبولحي” كشف في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” أن لاعبًا من العميد قام بسبّ والدته، وأكد على أن رومارينيو هو من فعل هذا الأمر، مضيفًا أن الأمر لم يتقبله، كون والدته متوفاة.

“جستنيه” يفسر سبب إهانة نجم “الاتحاد” لـ”مبولحي”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107259.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.