“جستنيه” يفسر سبب إهانة نجم “الاتحاد” لـ”مبولحي”

أوضح الإعلامي الرياضي الرياضي عدنان جستنيه سبب تعرض حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، للإهانة من لاعبي الاتحاد، بعد مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “جستنيه” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين: “لو تعرضت للشتيمة بما يمس أقرب الناس إلى قلبك، ألن تقوم بنفس ما قام به حارس الاتفاق؟”.
وتابع “جستنيه”: “لكل فعل رد فعل، فإن افترضنا مصداقية الحارس فلا بد من أنه كان البادئ بارتكاب خطأ ما، دفع لاعبي الاتحاد للرد بالمثل أو بأي شكل آخر”، موضحًا: “ثم السؤال هنا لماذا تأخرت ردة فعل حارس الاتفاق؟”. وفق “أخبار 24”.
وكان رايس “مبولحي” كشف في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” أن لاعبًا من العميد قام بسبّ والدته، وأكد على أن رومارينيو هو من فعل هذا الأمر، مضيفًا أن الأمر لم يتقبله، كون والدته متوفاة.
#بسألونك
لو تعرضت للشتيمة بما يمس اقرب الناس الى قلبك الن تقوم بنفس ما قام به حارس نادي الاتفاق؟#الاجابة
لكل فعل ردة فعل،فأن افترضنا مصداقية الحارس فلابد انه هو من كان الباديء بأرتكاب الخطأ مما دفع باللاعب الاتحادي المعاملة بالمثل او بأي فعل اخر
ثم لماذا تأخرت ردة فعله ؟’؟
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) August 17, 2020