نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الشمراني” يثير الجدل برسالة غامضة عن الدوري
18/08/2020   12:04 ص

“الشمراني” يثير الجدل برسالة غامضة عن الدوري

+ = -
1353

أثار الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجه سؤالا إلى متابعيه عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “الشمراني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من يطالب بتشفير الدوري يبحث عن منع الفقراء رغيفهم فهل فهمتم الرسالة؟”.

وتنطلق الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدايةً من الأربعاء، بمباراة الاتفاق والفتح، ثم مباراة بين الاتحاد والفيصلي، على أن يلتقي في نفس التوقيت الحزم مع أبها ويكون ختام الأربعاء بمباراة أخرى مثيرة ستجمع بين الشباب والرائد.

وفق “أخبار 24”.

“الشمراني” يثير الجدل برسالة غامضة عن الدوري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107264.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.