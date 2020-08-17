“الشمراني” يثير الجدل برسالة غامضة عن الدوري

أثار الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجه سؤالا إلى متابعيه عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “الشمراني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من يطالب بتشفير الدوري يبحث عن منع الفقراء رغيفهم فهل فهمتم الرسالة؟”.
وتنطلق الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدايةً من الأربعاء، بمباراة الاتفاق والفتح، ثم مباراة بين الاتحاد والفيصلي، على أن يلتقي في نفس التوقيت الحزم مع أبها ويكون ختام الأربعاء بمباراة أخرى مثيرة ستجمع بين الشباب والرائد.
من يطالب بتشفير الدوري يبحث عن منع الفقراء رغيفهم فهل فهمتم الرسالة …..؟؟
— احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) August 17, 2020
وفق “أخبار 24”.