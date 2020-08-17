ما أجمل العمل في صمت.. “سرور”: تغييرات النصر قادمة والمستقبل بانتظاره

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، بمجلس إدارة النادي الحالي بقيادة صفوان السويكت، موضحًا أن الفريق ينتظره مستقبل كبير.
وقال “سرور”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “التغييرات قادمة في النصر والمستقبل بانتظاره إن شاء الله والبطولات ستكون في متناول النصر وجمهوره”.
وتابع “سرور”: “ليست رؤية بل لمحة لما سيكون عليه الفريق بإذن الله.. الإدارة والأعضاء يعملون بكل قوة لأن يكون العالمي دائمًا بطلًا ولا ينقصهم إلا دعمكم”.وفق “أخبار 24”.
ونشر “سرور” صورة لرئيس النادي، صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي، وعلق عليها: “على أياديهم بإذن الله سيكون النصر غير، ما أجمل العمل إذا كان بصمت”.
التغييرات قادمة في النصر والمستقبل بانتظار النصر ان شاءالله والبطولات ستكون في متناول النصر وجمهورة ليست رؤية بل لمحة لما سيكون عليه النصر باذن الله جماهير الشمس
الادارة والأعضاء يعملون بكل قوة لان يكون النصر دائماً بطل ولاينقصهم إلا دعمكم 🙏 pic.twitter.com/9Xt4e6u5XW
— هاشم سرور (@Hashem_S6) August 17, 2020