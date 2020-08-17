ماذا قال قائد “الاتفاق” عن أزمة “مبولحي” والاتحاد؟

دافع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، السلوفاكي فيليب كيش، عن عن زميله في الفريق الجزائري رايس مبولحي حارس المرمى، بعد أزمته الأخيرة في نهاية مباراة الفريق بنظيره الاتحاد السبت الماضي، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال قائد الاتفاق في تصريحات لصحيفة “الرياضية”: “أعرف مبولحي طيلة الأعوام الماضية، نحن زملاء منذ وقت ليس بالقصير، لذلك أعتقد أن ما بدر منه في مباراة الاتحاد، ليس إلا رد فعل بعد إساءة تعرض لها من أحد لاعبي الخصم”.
وكانت إدارة نادي الاتفاق، أعلنت في بيان لها أنها رفعت شكوى على عدد من لاعبي فريق الاتحاد، بعد تجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على الحارس الجزائري رايس مبولحي.