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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الدوسري” ينافس نجمي النصر والفيصلي على هدف الجولة الـ25
18/08/2020   12:06 ص

بالفيديو.. “الدوسري” ينافس نجمي النصر والفيصلي على هدف الجولة الـ25

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استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين على أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت منافساتها السبت، بمواجهة النصر أمام نظيره الوحدة.

واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، في مرمى فريق العدالة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الهلال برباعية دون رد.

كما تم اختيار هدف نجم الفيصلي خالد كعبي، في شباك نظيره الأهلي، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر عبدالرازق حمدالله، في مرمى شباك الوحدة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الدوسري” ينافس نجمي النصر والفيصلي على هدف الجولة الـ25

اخبار رياضية
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