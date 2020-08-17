بالفيديو.. “الدوسري” ينافس نجمي النصر والفيصلي على هدف الجولة الـ25

استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين على أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت منافساتها السبت، بمواجهة النصر أمام نظيره الوحدة.
واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، في مرمى فريق العدالة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الهلال برباعية دون رد.
كما تم اختيار هدف نجم الفيصلي خالد كعبي، في شباك نظيره الأهلي، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر عبدالرازق حمدالله، في مرمى شباك الوحدة.
— اللجنة الفنية في @SPL تختار أجمل 3 أهداف في الجولة 25. 🤩👏⬇️
سالم الدوسري 🎶
خالد كعبي 👌
عبدالرزاق حمدالله 🎯
❓أي منهم يستحق أن يكون #هدف_الجولة؟ 👀🔝
@Altazaj_Fakieh pic.twitter.com/8bnc5zBIEb
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 17, 2020
وفق “أخبار 24”.