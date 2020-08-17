أزمة جديدة تشتعل في الأهلي.. هل ينتقل “العويس” إلى النصر؟

أثار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمد العويس، الجدل على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن اللاعب واصل تمرده، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة منذ عامين.
ورفض “العويس”، وفقًا لصحيفة “مكة”، حضور تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم استلامه أي مستحقات منذ سنتين، ومماطلة دامت 6 أشهر، مطالبا إدارة النادي مساواته مع المحترفين الأجانب بالفريق.
وجاء ذلك بعد الأنباء التي أشارت، خلال الساعات الماضية، إلى وجود خلافات بين العويس وإدارة النادي الأهلي، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، حيث رفض حضور مأدبة عشاء شملت الجهاز الفني واللاعبين، بسبب وجود خلافات، في الوقت الذي نفى الحارس والمسؤولين تلك الأنباء.
وفي ظل التقارير التي أوضحت أن العويس واصل تمرده وعدم حضوره مران الفريق اليوم، خرجت أنباء تفيد أن نادي النصر عرض على العويس راتب شهري 800 ألف، ضعف راتبه الحالي مع الأهلي ومُقدم عقد 12 مليون ريال، كما طَلب النصر من اللاعب الضغط على إدارة الأهلي لبيع المدة المتبقية من عقده.
من جهة أخرى، انتقد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أسلوب العويس، في التعامل مع إدارة الأهلي، قائلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لك حق عند النادي ومثبت في الورق تقدر تشتكي بطريقة حضارية دون التغيب عن التمرين.. كثير من اللاعبين لهم حقوق وبينهم وبين النادي قضايا لكن التمرين والمشاركة في المباريات خط أحمر لأنهم محترفين بالفعل”.
كما ألمح الإعلامي الرياضي الآخر حمود القحطاني، إلى رحيل العويس عن الأهلي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، معتبرًا عبر صفحته على “تويتر” أن العويس، ينفذ حاليًا مع الأهلي، نفس خطة رحيله عن فريقه السابق الشباب، في عام 2017.
لك حق عند النادي ومثبت في الورق تقدر تشتكي بطريقة حضارية دون التغيب عن التمرين، كثير من اللاعبين لهم حقوق وبينهم وبين النادي قضايا لكن التمرين والمشاركة في المباريات خط أحمر لأنهم محترفين بالفعل . #كرة_القدم_السعودية
— أحمد العجلان (@ahmad2man) August 17, 2020