“التعاون” يعلن وصول محترفيه الجدد إلى المملكة

أعلن نادي التعاون، اليوم الأحد، عن وصول نجميه الجُدد إياغو سانتوس وعبدالله ساني، إلى المملكة، وذلك للالتحاق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، وتمثيله في الموسم الرياضي المقبل 2020/21.
وقال حساب “التعاون” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وصل الثنائي البرازيلي إياغو سانتوس، والسنغالي عبدالله ساني، إلى المملكة”.
وتابع: “سيلتحق الأول في التمارين اليومية بعد انتهاء الحجر الصحي، بينما عبدالله ساني بعد إجراءات الكشف الطبي والتوقيع الرسمي”. وفق “أخبار 24”.
واتفقت إدارة التعاون مع المهاجم السنغالي عبدالله ساني بشكل مبدئي وسيتم التوقيع النهائي مع اللاعب بعد إجراء الفحوصات الطبية وبعد الاتفاق على بنود العقد، بينما وقع النادي مع المدافع البرازيلي إياغو سانتوس ليمثل الفريق في الموسم الرياضي المقبل 2020/21 بعقدٍ يمتد لموسمين.
وصل الثنائي البرازيلي #إياغو_سانتوس والسنغالي #عبدالله_ساني إلى المملكة العربية السعودية ، حيث سيلتحق الأول في التمارين اليومية بعد انتهاء الحجر الصحي ، وعبدالله ساني بعد إجراءات الكشف الطبي والتوقيع الرسمي .#التعاون pic.twitter.com/R0iZerMahH
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 16, 2020