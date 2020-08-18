نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدث “التجارة”: المُتستر يتحمل مسؤولية أي عملية تتم باستخدام اسمه
18/08/2020   8:27 ص

متحدث “التجارة”: المُتستر يتحمل مسؤولية أي عملية تتم باستخدام اسمه

+ = -
1145

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عموم المواطنين إلى ضرورة البعد عن التستر وعدم تسليم العامل الوافد غير المرخص له بالعمل التجاري أي أوراق رسمية أو عقوداً أو أختاماً لاستخدامها في ممارسة هذا العمل.  

 وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المُتستر تجارياً قد يتورط في عقود مسجلة باسمه دون اطلاعه عليها، وقروض لا يعلم عنها شيئاً، إضافة إلى تحمله التزامات مالية وشيكات لم يطلع عليها ولم يستلمها وبالنهاية قد يدخل السجن، لافتاً إلى أن الجهل بالجريمة لا يعفي من العقوبة.وفق “أخبار 24”.

 وأشار إلى أن جريمة التستر التجاري تصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وغرامة مليون ريال، وشطب السجل التجاري، والتشهير بالمخالفين، وترحيل العمالة ومنعهم من العودة إلى المملكة مرة أخرى، وتصفية النشاط، مشدداً: “لا تضع مصيرك بيد غيرك”.  

 

متحدث “التجارة”: المُتستر يتحمل مسؤولية أي عملية تتم باستخدام اسمه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107316.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.