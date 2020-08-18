بالفيديو.. الشيخ “المنيع”: استخدام المسبحة أو خاتم التسبيح في الذكر جائز.. لكن بشرط

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، إن استخدام المسبحة أو خاتم التسبيح الإلكتروني في الذكر، جائز ولا شيء فيه، لكن بشرط ألا يترتب عليه اعتقاد بأن استعمالها هو الأفضل.
وأوضح المنيع في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الأدعية الواردة عن النبي ذكرها 100 مرة أو أكثر قد يشق على الإنسان ضبطها، وبالتالي يمكنه استعمال المسبحة لضبط العدد، مبيناً أن المسبحة تعد وسيلة لها غاية مطلوبة وجاءت للترغيب في الذكر.
وأكد أنه ينبغي أن نعلم أن التسبيح بالأصابع أفضل، حيث قال النبي عن الأصابع “مسبحات مستنطقات”، ولا يجوز القول بأن استخدام المسبحة أفضل في الذكر أو الاعتقاد بأن الذكر لا يتم إلا بها، فذلك نوع من البدع. وفق “أخبار 24”.
#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المنيع – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب عن حكم التسبيح بالسبحة (المسبحة) أو خاتم التسبيح ونحوهما. pic.twitter.com/Mp2Kf5GimD
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 17, 2020