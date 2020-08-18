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أخبار محلية > “المسند”: ذو الحجة سيكون 29 يوماً والخميس غرة محرم.. و”عاشوراء” سيوافق هذا اليوم
18/08/2020   8:30 ص

“المسند”: ذو الحجة سيكون 29 يوماً والخميس غرة محرم.. و”عاشوراء” سيوافق هذا اليوم

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن غرة شهر محرم الذي سيكون بداية العام الهجري الجديد، على الأرجح ستكون الخميس المقبل.  

وأوضح المسند أن موعد اقتران الشمس بالقمر سيكون فجر يوم الأربعاء (29 ذو الحجة) عند الساعة (5:42 صباحاً)، ويعقبه ولادة هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد.

وأضاف أن القمر سيغرب مساء يوم الأربعاء بعد الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة بنحو 35 دقيقة، وعليه سيكون يوم الخميس (20 أغسطس) أول السنة الهجرية الجديدة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه بناء على ما سبق فإن يوم عاشوراء (10 محرم) سيكون يوم السبت الذي يوافق الـ 29 من شهر أغسطس الجاري.

“المسند”: ذو الحجة سيكون 29 يوماً والخميس غرة محرم.. و”عاشوراء” سيوافق هذا اليوم

أخبار محلية
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